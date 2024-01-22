Ереван дал зеленый свет радио Sputnik Армения

Комиссия по телевидению и радио Армении решила возобновить деятельность компании «Тоспа», ретранслирующей радио Sputnik Армения. Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января, сообщают армянские СМИ.

Глава комиссии Тигран Акопян высоко оценил визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем он заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, лицензия будет отозвана, а «Тоспа» лишится возможности вещания в Армении.

20 декабря комиссия лишила радио Sputnik Армения эфира на месяц. Решение регулятора было связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой автор, по мнению властей, «допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это морального права как иностранный гражданин».