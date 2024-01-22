Израиль в одночасье потерял 21 военного: что произошло

21 израильский военнослужащий погиб в ходе боев в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, «военнослужащие ликвидировали террористические строения и объекты в районе, расположенном в 600 м от границы [с Израилем]».

«Около 16:00 террористы, видимо, выпустили противотанковую ракету по танку», «одновременно произошел взрыв в двух двухэтажных зданиях, которые в результате рухнули», продолжил Хагари. Военнослужащие «находились внутри и рядом» с этими зданиями, добавил он, уточнив, что до этого «военные заложили взрывчатку и собирались подорвать» эти строения в рамках ликвидации объектов террористической инфраструктуры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель 21 военного «одним из самых трудных дней с начала войны» и выразил соболезнования семьям погибших: «Армия начала расследовать инцидент. Мы должны извлечь уроки и сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших солдат».

Соболезнования близким военных также выразили председатель Кнессета Израиля Амир Охана и член израильского военного кабинета Бени Ганц. Последний назвал гибель солдат «высокой ценой, которую мы вынуждены платить за справедливую войну». «В это трудное утро мы должны объединиться и запомнить высшую цель, ради которой погибли наши герои — обеспечить наше будущее», — сказал Ганц.

Днем ранее погибли три офицера ЦАХАЛ. Всего с 7 октября 2023 года погибли 556 воинов, а с начала наземной операции (27 октября 2023 года) – 221 израильский военный.