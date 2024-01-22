Кремль прокомментировал обстрелы Харькова и Киева

Обстрелы Харькова и Киева, произошедшие во вторник, «не являются российским ответом на воскресный удар по рынку в Донецке», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В результате воскресных взрывов на рынке «Меркурий» на юго-западной окраине Донецка погибли 27 и были ранены не менее 25 человек. Назначенные Москвой власти утверждали, что украинская армия нанесла по рынку артиллерийский удар.

Украинские военные говорили, что не стреляли по этому району.

Говоря о сегодняшнем массированном ударе по украинским городам, пресс-секретарь президента РФ в очередной раз повторил, вопреки свидетельствам обратного, что российские военные не бьют по гражданским объектам.