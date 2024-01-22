Как угнанные автомобили канадцев оказались в Баку? НАШИ за бугром
Полиция канадского региона Йорк арестовала членов организованной преступной группы, занимавшейся отправкой угнанных автомобилей в Азербайджан и Грузию.
Полиция сообщила, что расследование, проводившееся с октября 2023 года по январь 2024 года, выявило «группу преступников», хранивших украденные автомобили в жилых районах по всему региону Йорк, Торонто и юго-западному Онтарио.
В декабре и январе полиция выдала шесть ордеров на обыск в Вогане, Торонто, Лондоне, Кембридже и Брэдфорде. В результате 11 мужчинам в возрасте от 20 до 64 лет было предъявлено 96 обвинений, включая угон транспортного средства и хранение имущества, полученного преступным путем.
«Плодотворная преступная группа преследовала дорогие автомобили и переправляла их в запланированные пункты назначения вплоть до Азербайджана и Грузии», — говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что в расследовании участвовало Агентство пограничной службы Канады и Ассоциация Équité, организация, которая занимается искоренением преступности от имени канадской индустрии страхования имущества и страхования от несчастных случаев.
По данным полиции, расследование продолжается, и всех, у кого есть информация, просят связаться с офицерами полиции или анонимно предоставить информацию в Crime Stoppers.
Кража автомобилей в регионе Торонто стала острой проблемой для полиции в городских районах, особенно в последний год. Чтобы помочь решить эту проблему, правительство Онтарио создало провинциальную рабочую группу по борьбе с угонами автомобилей и обязалось потратить 18 миллионов долларов в течение следующих трех лет на финансирование проектов, направленных на борьбу с угонами автомобилей.