Полиция сообщила, что расследование, проводившееся с октября 2023 года по январь 2024 года, выявило «группу преступников», хранивших украденные автомобили в жилых районах по всему региону Йорк, Торонто и юго-западному Онтарио.

В декабре и январе полиция выдала шесть ордеров на обыск в Вогане, Торонто, Лондоне, Кембридже и Брэдфорде. В результате 11 мужчинам в возрасте от 20 до 64 лет было предъявлено 96 обвинений, включая угон транспортного средства и хранение имущества, полученного преступным путем.

«Плодотворная преступная группа преследовала дорогие автомобили и переправляла их в запланированные пункты назначения вплоть до Азербайджана и Грузии», — говорится в сообщении.