Армия Израиля окружила город Хан-Юнис

Израильские военные завершили окружение города Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За минувшие сутки войска ЦАХАЛ провели масштабную операцию, в ходе которой окружили Хан-Юнис и углубили операцию в этом районе. Этот район является важным опорным пунктом «бригады Хан-Юнис» [движения] ХАМАС», - говорится в сообщении.

Кроме того, в палестинском анклаве «десятки террористов были убиты за последние 24 часа сухопутными войсками ЦАХАЛ при координации с ВВС», отметили в пресс-службе.