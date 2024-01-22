Столтенберг не хочет войны с Россией

«Два года назад в феврале 2022 года для НАТО стали очевидны две задачи: первая - это поддержка Украины… Другая цель - не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», - сказал он на брифинге в штаб-квартире военного блока в Брюсселе.

По его словам, НАТО добивается этого, усиливая свой восточный фланг, делая новые инвестиции в оборону, а также проводя новые учения.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что новые оборонные планы альянса, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе летом прошлого года, были разработаны, прежде всего, на случай столкновения с Россией.