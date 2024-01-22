Песков о визите Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию в настоящее время готовится, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что дату контактов на высшем уровне Кремль сообщит своевременно.

«Мы неоднократно говорили, что, действительно, контакты на высшем уровне российско-турецкие на повестке дня, они готовятся, - сказал Песков. - И как только президенты окончательно согласуют дату визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно».

Ранее газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что власти Турции ожидают визит Путина в республику 12 февраля. Дополнительных подробностей относительно поездки газета не приводила.

График двусторонних контактов России и Турции ранее обсуждался на встрече глав МИД обеих стран Сергея Лаврова и Хакана Фидана, сообщало российское дипломатическое ведомство.