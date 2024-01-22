Завод также находится рядом с некоторыми из важнейших российских нефтяных терминалов, поэтому такие атаки вызывают беспокойство наблюдателей нефтяного рынка.

Издание напоминает, что на прошлой неделе первый в истории украинский беспилотник достиг Ленинградской области, которая находится примерно в 1000 километрах от границы. Дрон сбили над петербургским нефтяным терминалом. Вторая за неделю атака беспилотника, которую организовали украинские спецслужбы, была более разрушительной. По словам чиновника, который общался с агентством на условиях анонимности, она вызвала пожар, который остановил газоконденсатный завод «Новатэк» в порту Усть-Луга, поставлявший топливо для российской армии.

В войне России против Украины открылся новый фронт: речь идет об атаках дронов на объекты на побережье Балтийского моря, пишет Bloomberg.

«Регулярные атаки или более тяжелые беспилотники могут нарушить работу балтийских портов и привести к сокращению объемов экспорта», – заявил бывший топ-менеджер одного из российских нефтедобывающих предприятий Сергей Вакуленко.

Издание подчеркивает, что сохранение стабильности российского экспорта нефти имеет решающее значение для Кремля, который получает около 30% общих бюджетных поступлений от энергетической отрасли. В то же время серьезные перебои в экспорте из балтийских портов также ощущаются во всем мире. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти.

Согласно расчетам Bloomberg, с января по ноябрь 2023-го два крупных балтийских нефтяных терминала «Транснефти» – «Усть-Луга» и «Приморск» – отгружали в среднем около 1,5 млн баррелей в день, или более 40% от общего объема российского экспорта нефти морским путем. Кроме того, некоторые грузы казахстанской нефти также загружаются в «Усть-Луге».

По мнению аналитиков, национальные производители практически не смогут перенаправить потоки такого объема в любой другой порт. Однако сейчас риск полной остановки балтийских поставок кажется минимальным.