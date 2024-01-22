Россияне больше всего доверяют Германии и Армении

Если сразу после отъезда 43% релокантов продолжали работать в российских компаниях, то к лету 2023-го число тех, кого с Россией связывает работа, сократилось более чем в три раза — до 13%. Это показал опрос проекта OutRush, в рамках которого социологи проинтервьюировали более 10 тыс. эмигрантов.

В то же время, как выяснили социологи, уровень доходов российских эмигрантов после отъезда из страны так и не восстановился. Стабилизация доходов фиксируется среди наиболее бедных из них, тогда как доходы самых богатых продолжают снижаться. Однако уровень безработицы среди уехавших не растет.

Исследователи также отмечают изменение уровня доверия эмигрантов к гражданам и властям принимающей страны. Доверие к первым в 2023 году выросло до 86% (весной и осенью 2022-го было на уровне 81%), тогда как уровень доверия к правительствам упал в сентябре 2022-го с 66% до 53% и с тех пор не меняется.

Больше всего релоканты доверяют правительству Германии (85%) и Армении (68%). В Сербии показатель составляет 53%, в Израиле — 46%, а в Грузии — 27%. Один из самых низких показателей доверия к властям в Турции — 20%.

Уровень доверия напрямую связан с политикой властей, отмечают исследователи. Так, в Грузии россиян периодически призывают ограничить в правах, а в Турции российским гражданам усложнили получение ВНЖ.

Также социологи выяснили идентичность релокантов и узнали, к каким сообществам они себя относят. Частью сообщества соотечественников за рубежом считают себя 53% уехавших россиян, гражданами мира — 31%, только частью своей семьи и близких — 25%, частью «России будущего» — 21%, частью европейцев — 20%, частью страны пребывания — 18%, частью России — 14%. В изоляции чувствуют себя 15% релокантов.

«Формируется двойная идентичность, то есть развитая привязанность к стране отправления и стране прибытия», — пишут социологи. Так, более 90% эмигрантов интересовались российской политикой и в первый месяц после эмиграции, и через шесть месяцев, и спустя полтора года. В то же время политическая активность релокантов снизилась: доля тех, кто подписывает петиции, упала с 84% до 38%, а доля поддерживающих российские НКО и иные инициативы сократилась с 47% до 30%.