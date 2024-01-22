Сверхдержава зовет китайцев на помощь

На своей странице в LinkedIn компания сообщила, что ищет в китайском Сучжоу инженера по эксплуатации с опытом разработки электронных блоков управления (ЭБУ), обратили внимание российские СМИ.

Согласно описанию, специалист должен будет сотрудничать с неким «независимым китайским дизайн-бюро», вместе с которым «Яндекс» уже разрабатывает ЭБУ для «роботакси пятого поколения». До этого о таком проекте ничего не было известно.

Четвертое поколение роботакси «Яндекс» представил в 2020 году на базе Hyundai Sonata. ЭБУ для него дорабатывался совместно с Hyundai Mobis. О работе последней в России после начала войны в Украине ничего не известно. В декабре 2023 года Hyundai Motor объявила о продаже завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс».