Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:01

Еврейские лидеры США призывают Вашингтон установить более тесные отношения с Баку. Главы общин, опрошенные консервативным сайтом Breitbart News, говорят, что если США хотят воевать против Ирана, им следует уделить особое внимание отношениям с Азербайджаном. Лидеры еврейских организаций говорят, что в то время, когда Соединенные Штаты и Израиль борются с иранскими прокси на нескольких фронтах, между Израилем и Азербайджаном существуют тесные, но «малоизвестные» отношения.

Малькольм Хенлайн, многолетний лидер Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, координирующего органа 50 национальных еврейских организаций, которая десятилетиями занимается организацией визитов в Азербайджан, отметил, что отношения между двумя странами и народами не являются чем-то новым. «Там есть древняя еврейская община, которая за 2700 лет своего существования пережила редкий опыт отсутствия антисемитизма», - сказал он. Хенлайн напомнил, что во время брифинга, который он проводил для делегации еврейских лидеров в период одного из их первых визитов в Азербайджан, он предложил членам делегации на всякий случай снять ермолки (головной убор). Однако присутствовавший при этом начальник местной полиции опешил, сказав, что в Азербайджане это не является проблемой. «Так оно и было», — подтвердил он. «Мы не только могли ходить с ермолками, но и в синагогах были вывешены израильские флаги, и люди приветствовали нас словами «Шалом!» куда бы мы ни пошли».

«Я должен сказать, что очень мало вопросов, которые мы обсуждали с ними или которые мы обсуждали с ними, не получили положительного результата», - сказал он. Мартин Олинер, председатель организации «Религиозные сионисты Америки» и президент Института «Культура ради мира», назначенный тогдашним президентом Дональдом Трампом членом Совета Мемориала Холокоста США, назвал Азербайджан «маяком религиозной свободы». «В последний раз, когда я был там, мы посетили горских евреев, которые жили в Азербайджане на протяжении многих сотен лет, и у них была полная религиозная свобода и полные религиозные права», - сказал он. Указывая на то, что его расположение частично расположено вдоль границы с Ираном, «с которым у него не самые хорошие отношения», он назвал американскую практику «пренебрежения» страной с мусульманским большинством «глупой ошибкой». По словам Олинера, если в будущем Запад и «собирается что-то делать с Ираном», то это, безусловно, будет связано с азербайджанцами, находящимися в Иране, но, что более важно, с самим Азербайджаном. «Между Азербайджаном и Израилем в течение долгого времени существовали хорошие отношения, и теперь они стали достоянием общественности», - сказал он. «Но акцент также делается на Запад и на Вашингтон, и Вашингтон действительно должен ценить своих союзников. Вот реальный пример того, что есть идеальная страна, с которой Америка должна устанавливать самые тесные отношения, но она не [делает этого]», - добавил он.