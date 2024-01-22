Венгрия за эмбарго украинского зерна

Венгрия хотела бы восстановить запрет Евросоюза на поставки зерна из Украины в страны Центральной Европы, действовавший до 15 сентября 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече глав торговых ведомств стран ЕС в Брюсселе.

"Мы не допускаем украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты в Венгрию и хотели бы сохранить этот порядок, чтобы защитить наш рынок. Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, суть которого заключалась в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна, наводнившего рынки Центральной Европы", - сказал Сийярто журналистам перед началом совещания.

Он отметил, что Венгрия и сейчас обеспечивает транзит сельхозпродукции с Украины по своей территории. "Мы всегда разрешали это, с этим у нас нет проблем, таково было наше первоначальное соглашение. Мы даже осуществили инвестиции, чтобы украинское зерно транспортировалось через Венгрию в морские порты, откуда оно затем может быть перевезено туда, где оно необходимо. Таким образом, с транзитом все в порядке, с импортом - нет", - подытожил министр.