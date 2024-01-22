В Баку будут судить горе-турагента

Завершилось предварительное следствие по делу Мелек Зейналовой, которая обманывала граждан, обещая дешевый отдых за рубежом.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Айтен Алиева, дата подготовительного заседания пока не назначена.

В ходе расследования стало известно, что Мелек Зейналова создала группу в мессенджере WhatsApp, выдавая себя за сотрудницу одной из авиакомпаний. Она предлагала авиабилеты и турпакеты по привлекательным ценам, а полученные от доверчивых граждан на свою карту деньги обналичивала и тратила на личные нужды. Таким образом, мошенница присвоила около 300 тыс. манатов.

Возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба) УК Азербайджана, суд принял решение об аресте М.Зейналовой.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 46 человек.