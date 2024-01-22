Патриарх Кирилл о мигрантах: Хотят прийти «на готовое»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что беженцы едут в Европу в погоне «за счастьем» и благополучием, при этом не стремятся создавать его в своих странах.

По его словам, которые приводит ТАСС, «многие люди воспринимают западный мир как яркий образ изобилия материальных благ, сказочную страну счастья и комфорта… Бегут ведь за счастьем, иногда подвергая свою жизнь страшным опасностям. Люди ищут сытой и благополучной жизни. Разумеется, это не предосудительно само по себе, но вместе с тем, заметим, что сами они эту жизнь в своих странах созидать отказываются, они не способны делать это, в том числе в силу различных обстоятельств».

По мнению российского патриарха, эти люди желают прийти «на готовое» и строить свою жизнь «на чужом основании»: «Ситуация, знакомая, к сожалению, и нам с вами».