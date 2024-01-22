Лукашенко: Против Беларуси готовятся отряды, полководцы определены

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что для противодействия республике готовятся отряды в Польше, Литве и других балтийских государствах. Он призвал уделить внимание охране государственных границ, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко поднял эту тему при утверждении решений по охране границы в 2024 году. «У нас особая ситуация: на юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — убежден президент.

Александр Лукашенко добавил, что власти Беларуси знают «бойцов этих отрядов», которые готовы воевать против собственной страны.

«Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе»,— отметил он.