В России предложили отбирать жилье у бедных

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков высказал мнение о том, что большинство жителей России не могут платить достаточные суммы за содержание своего жилья. По его словам, средний платеж за содержание общедомового имущества в России составляет всего 25 рублей за квадратный метр, что считается недостаточным. Он предложил увеличить этот платеж минимум в 4 раза, до 100 рублей за квадратный метр.

Широков отметил, что недофинансирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства приводит к деградации инфраструктуры. Однако он также утверждает, что власти не могут повысить плату из-за непонимания со стороны населения. Он высказал мнение, что приватизация жилья в 90-е годы столкнулась с проблемой появления «огромного класса нищих собственников», которые не способны или не желают обслуживать свое имущество.

Широков предложил «альтернативный подход», а именно деприватизацию части квартир для создания рынка арендного субсидированного жилья, предназначенного в первую очередь для малоимущих. По его предложению, муниципалитеты могли бы владеть этим жильем, несущим ответственность за его содержание.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается законопроект о конфискации имущества осужденных за политические преступления, такие как распространение военных «фейков», призывы к экстремистским действиям, сепаратизму, дискредитация армии, призывы к антигосударственной деятельности, призывы ввести санкции, помощь иностранным государствам в преследовании чиновников и военных, а также реабилитация нацизма.

Депутаты Госдумы предложили этот законопроект, а Верховный суд уже написал положительный отзыв. Законопроект предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Стоит отметить, что даже переписывание жилья на супругов и детей не сможет защитить имущество от конфискации. В декабре Верховный суд также считал законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. По мнению юристов, это может затрагивать не только имущество, находящееся в совместной собственности, но и в собственности третьих лиц.

Таким образом, даже развод, передача имущества детям или переоформление его в собственность других лиц не поможет избежать конфискации. В будущем список поводов для конфискации может быть расширен, охватывая практически все «антигосударственные преступления», такие как неисполнение приказа военного руководства, дезертирство, диверсия, незаконное пересечение границы, разглашение гостайны, госизмена, шпионаж, работа с нежелательными организациями и конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями.