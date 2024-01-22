Бывший зэк зарезал брата и сел на 14 лет

Однако Гаджиев имел слабость, которая заключалась в пристрастии к алкоголю. Он стал заявляться домой пьяным, что, естественно, не нравилось родственнику. После того как мужчина в очередной раз пришел навеселе, Ягубов не выдержал и пожаловался матери, а затем посоветовал Гаджиеву подыскать себе другое жилье.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Гаджиев после выхода из тюрьмы остался без крыши над головой, и обрел пристанище в доме у своей тети. Последняя отправила мужчину к своему сыну Эльшану Ягубову в поселке Бюльбюля, у которого скончалась жена. Двоюродные братья четыре месяца прожили в одном доме.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 52-летнего Ялчина Гаджиева, обвиняемого в умышленном убийстве.

Вновь оказавшись на улице, причем в феврале, мужчина был вынужден месяц ютиться в подворотнях и парках Баку. Спустя месяц Гаджиеву стало обидно, что его выгнали из дома, и он стал обдумывать план мести.

Вечером 24 марта прошлого года Гаджиев явился в дом Ягубова и потребовал произнести шахаду (свидетельство о вере в Аллаха и посланническую миссию пророка у мусульман), а затем стал бить родственника ножом.

В отношении Гаджиева было возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.2 (покушение на убийство из-за хулиганских побуждений) УК Азербайджана.

На суде Гаджиев не согласился с предъявленными обвинениями. По его словам, в день инцидента он выпил и в пьяном угаре решил отомстить родственнику: «Я не желал убивать его, просто хотел наказать».

Суд приговорил Гаджиева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.