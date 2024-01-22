МИД Армении о делимитации границы с Азербайджаном

Армянская сторона настроена продолжить мероприятия по укреплению доверия с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в 2023 году.

«Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга без каких-либо двусмысленностей и без формулировок, оставляющих место для разночтения. Экономические и транспортные коммуникации должны быть разблокированы на основе принципа суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности», - отметил дипломат.

«Граница должна быть делимитирована на основе карт, созданных полномочными органами СССР и имеющих прочную правовую основу. Новейшими картами, отображающими эту реальность, являются карты 1974-78 гг.», - добавил Мирзоян.