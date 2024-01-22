Взрыв на заводе Миноборонпрома. TƏBİB о пострадавших обновлено 16:46
В результате взрыва на заводе «Араз» в городе Ширван в отделение неотложной скорой медицинской помощи Центральной больницы города Ширван с различными травмами госпитализированы трое мужчин, сообщили haqqin.az в TƏBİB.
У мужчины (1992 года рождения) рваная рана левой руки, у молодого человека (2001 года рождения) травма головы, у третьего (1999 года рождения) диагностирована баротравма.
Всем троим оказывается необходимая медицинская помощь.
***16:12
На заводе «Араз» Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширване произошел взрыв.
23 января около 15:00 в прокуратуру города Ширван поступила информация о взрыве на подведомственном Министерству оборонной промышленности ООО «Ширванский завод Араз».
Как сообщили в ответ на запрос haqqin.az в прокуратуре города Ширван, в ходе предварительного расследования было установлено, что Бабаев Эльчин Джахангир оглу (1992 г.р.), Мурадов Исмаил Истигам оглу (2001 г.р.) и Иманов Мухаммед Ильхам оглу (1999 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия. Предположительно, взрыв в одном из цехов завода произошел в результате удара молотком по 120 мм снаряду.
В прокуратуре города Ширван ведется расследование.