В результате взрыва на заводе «Араз» в городе Ширван в отделение неотложной скорой медицинской помощи Центральной больницы города Ширван с различными травмами госпитализированы трое мужчин, сообщили haqqin.az в TƏBİB.

У мужчины (1992 года рождения) рваная рана левой руки, у молодого человека (2001 года рождения) травма головы, у третьего (1999 года рождения) диагностирована баротравма.

Всем троим оказывается необходимая медицинская помощь.