А экс-лидер карабахцев Остап Бендерян все подписывает новые указы...

Саргсян на этом виртуальном посту сменил Артура Арутюняна – кузена узника СИЗО СГБ Азербайджана, еще одного экс-лидера сепаратистов Араика Арутюняна. Кузен занял кресло лидера правительства сепаратистов в сентябре прошлого года, накануне осуществления Азербайджаном антитеррористических мероприятий.

Как удалось выяснить газете «Жоговурд», бывший лидер карабах ских сепаратистов, ныне проживающий в Ереване Самвел Шахраманян несколько дней назад назначил Арама Саргсяна «госминистром Арцаха». Ранее этот житель Ханкенди занимал должность «министра градостроительства» сепаратистского режима.

Как известно, просуществовавшее на территории Азербайджана более 30 лет армянское сепаратистское образование прекратило свое существование в сентябре прошлого года после перехода Ханкенди и других территорий под полный контроль Баку.

Соответствующий «указ» «президент» сепаратистов Самвел Шахраманян подписал 27 сентября 2023 года. Согласно «документу», структуры так называемого режима должны были быть полностью ликвидированы к 1 января 2024 года.

Однако после переселения в Ереван Шахраманян внезапно отменил свой «указ», сославшись на отсутствие правовых оснований для ликвидации «республики», образованной путем «референдума». И даже провел в Ереване несколько тайных заседаний «правительства».

Официальные власти Армении строго предупредили Шахраманяна и обвинили его в создании угрозы нацбезопасности страны, открыто заявив, что бывший лидер карабахских сепаратистов не имеет полномочий подписывать какие-либо указы. Правительство Армении особо указало на новый статус Шахраманяна – «один из переселенцев из города Ханкенди».

Баку не реагирует на суетливую развязность Шахраманяна, хотя порой не скрывает и своей иронии. В конце прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сравнил Шахраманяна с известным героем «12 стульев» Ильфа и Петрова…