А экс-лидер карабахцев Остап Бендерян все подписывает новые указы...
Как удалось выяснить газете «Жоговурд», бывший лидер карабахских сепаратистов, ныне проживающий в Ереване Самвел Шахраманян несколько дней назад назначил Арама Саргсяна «госминистром Арцаха». Ранее этот житель Ханкенди занимал должность «министра градостроительства» сепаратистского режима.
Саргсян на этом виртуальном посту сменил Артура Арутюняна – кузена узника СИЗО СГБ Азербайджана, еще одного экс-лидера сепаратистов Араика Арутюняна. Кузен занял кресло лидера правительства сепаратистов в сентябре прошлого года, накануне осуществления Азербайджаном антитеррористических мероприятий.
Как известно, просуществовавшее на территории Азербайджана более 30 лет армянское сепаратистское образование прекратило свое существование в сентябре прошлого года после перехода Ханкенди и других территорий под полный контроль Баку.
Соответствующий «указ» «президент» сепаратистов Самвел Шахраманян подписал 27 сентября 2023 года. Согласно «документу», структуры так называемого режима должны были быть полностью ликвидированы к 1 января 2024 года.
Однако после переселения в Ереван Шахраманян внезапно отменил свой «указ», сославшись на отсутствие правовых оснований для ликвидации «республики», образованной путем «референдума». И даже провел в Ереване несколько тайных заседаний «правительства».
Официальные власти Армении строго предупредили Шахраманяна и обвинили его в создании угрозы нацбезопасности страны, открыто заявив, что бывший лидер карабахских сепаратистов не имеет полномочий подписывать какие-либо указы. Правительство Армении особо указало на новый статус Шахраманяна – «один из переселенцев из города Ханкенди».
Баку не реагирует на суетливую развязность Шахраманяна, хотя порой не скрывает и своей иронии. В конце прошлого года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сравнил Шахраманяна с известным героем «12 стульев» Ильфа и Петрова…