В частности, индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общюю динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, упал на 3,6% в понедельник. После снижения HSCE стал одним из худших ключевых индексов в Азии, отметило агентство.

Накануне стоимость китайских акций в Гонконге упала до наименьшего значения с 2005 года, сообщил Bloomberg.

Китайский рынок акций продолжил падать после того, как коммерческие банки Китая не стали менять базовые ставки по кредитам, последовав за Центральным банком КНР, который сохранил ставки на прежнем уровне.

Bloomberg выделяет несколько причин падения цены на китайские акции в начале 2024 года. Среди них: спад на рынке жилья, дефляционное давление, отсутствие агрессивных монетарных и фискальных мер со стороны китайских регуляторов. Также на настроения инвесторов влияют неуверенность в будущих изменениях процентных ставок в США и опасения усиления государственного надзора.

Во вторник же издание сообщило, что китайские власти предпринимают меры по стабилизации падающего фондового рынка и в настоящее время пытаются «мобилизовать» около 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с офшорных счетов китайских госпредприятий, для создания стабилизационного фонда, рассказали осведомленные источники Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что помимо создания «спасательного фонда» власти Китая рассматривают и другие меры приостановки падения фондового рынка, который на этой неделе достиг пятилетних минимумов (речь о базовом индексе CSI 300). Одной из них служит «успокоение» внутренних инвесторов, однако каким образом, агентство не уточняет.