Минску грозит дефолт

Группа инвесторов (восемь физических лиц и пять компаний) направила главе Минфина Беларуси Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по пяти выпускам евробондов (Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030, Belarus 2031). Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, представителя инициативной группы и ее комментарий.

Сумма перечисленных выпусков гособлигаций составляет около $3,25 млрд. Прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов Беларусь приостановила с 2022 года, но в конце прошлого года начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Они будут проведены только по выпуску Belarus 2023 в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

Авторы письма министру финансов Селиверстову отмечают, что дефолт по указанным облигациям стал результатом невыполнения Советом министров и Национальным банком Беларуси своих обязательств по погашению еврооблигаций и (или) выплате процентных купонов по ним. По их оценке, предложенный Минском новый механизм выплат «является дискриминационным»: он нарушает интересы держателей, купивших бумаги после 6 сентября 2022 года.

В обращении к главе Минфина Беларуси инициативная группа призвала Совет министров и Нацбанк выполнить обязательства «перед всеми российскими инвесторами в полном объеме». Инвесторы полагают, что это «позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь». Если погашения обязательств не произойдет, инвесторы получат право подать иск в Лондонский международный третейский суд (LCIA) или арбитражный суд в России, варианты рассматриваются вместе с юристами, рассказал представитель инициативной группы. Между Россией и Беларусью действует соглашение о взаимном исполнении судебных актов российского арбитража и белорусских хозяйственных судов. Юристы, опрошенные РБК, назвали более предпочтительным вариантом разбирательство в LCIA — именно этот суд указан в эмиссионной документации.

Российские инвесторы не получают выплаты по белорусским евробондам с июля 2022 года. Тогда Минфин Беларуси сообщил, что Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank прекратили обслуживать еврооблигации госдолга страны. Белорусский Минфин провел несколько выплат по четырем выпускам евробондов — Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн) — напрямую через белорусскую инфраструктуру на счет в местном банке в белорусских рублях. Еще один выпуск, Belarus-2023 ($800 млн), был погашен в феврале 2023 года, также в белорусских рублях.