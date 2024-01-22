Финны хотят запретить двойное гражданство для россиян

По мнению главы Суоми, в будущем Финляндии следовало бы перейти к «принципу взаимности при выдаче финского паспорта».

«Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда», — сообщил президент.

В этом случае, например, россияне не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии.

Гражданин РФ может получить паспорт другой страны — это закреплено в статье 62 Конституции РФ. Это не влечет прекращение гражданства РФ (статья 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г.). О получении второго гражданства нужно сообщить в МВД России в течение 60 дней. В этом случае речь идет о втором гражданстве. Двойное гражданство у россиян может быть в тех странах, с которыми заключено специальное соглашение. Такой договор у России есть с Таджикистаном.