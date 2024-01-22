Вокруг Петербурга устанавливают системы ПВО С-300

Российские власти начали устанавливать системы противовоздушной обороны С-300 вокруг Санкт-Петербурга после ударов дронов по объектам в Ленинградской области. Об этом сообщил Тelegram-канал ASTRA во вторник, 23 января.

«После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300», - говорится в сообщении.

Отмечается, что зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, в то время как один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.