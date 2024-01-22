Словакия будет бороться с русофобией

Словакия сделает все, чтобы остановить распространение русофобии. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Любош Блаха.

Он отметил, что Словакия должна иметь дружеские отношения со всеми четырьмя сторонами света. По его словам, Восток является для Словакии важным партнером, а страны БРИКС, где лидируют Россия и Китай, представляют собой будущее мировой экономики.

«Прежнее правительство пинало и закрывало свои двери для так называемых социалистических государств. Наоборот, мы уважаем другие народы и хотим иметь хорошее экономическое сотрудничество и на Востоке», — заявил Блаха.

Вице-спикер отметил, что это относится и к России.

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем все, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские нарративы против России», — добавил он.