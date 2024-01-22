Цифровой UNEC – система дистанционного образования

«В сфере дистанционного образования еще нет «Гарвардов», и сейчас идет процесс их формирования. Мы высоко ценим шансы Азербайджана в этом направлении и считаем участие в этих процессах необходимым для будущего высшего образования». Об этом написал ректор UNEC профессор Адалат Мурадов на своей официальной странице в Facebook.

В публикации ректора говорится, что «на создание необходимой системы внедрения дистанционного образования в UNEC - Digital UNEC» ушло около 10 лет: «Все работы уже успешно завершены».

«Во-первых, в 2014 году по рекомендациям министра образования мы начали серьезные исследования и дискуссии по вопросам дистанционного образования. Мы решили не использовать существующие LMS, а создать собственную LMS UNEC. В кратчайшие сроки, то есть в 2015/16 учебном году, в качестве пилотного проекта внедрили в UNEC «EduMan – Единую электронную систему управления обучением» (LMS). EduMan является продуктом UNEC и принадлежит UNEC. На следующем этапе стремимся экспортировать EduMan», - указал в своей публикации ректор UNEC.