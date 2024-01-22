«Карабах» продолжает получать миллионы за успехи в Лиге Европы

УЕФА перечислил футбольному клубу « Карабах » деньги за результаты матчей 5-го и 6-го туров группового раунда Лиги Европы, а также за выход в плей-офф турнира.

За ничью с норвежским «Мольде» (2:2) «Карабах» получил 210 тысяч евро, а за победу над шведским «Хэккеном» (2:1) – 630 тысяч. Выход в плей-офф был оценен в 550 тысяч, еще 126 тысяч были выплачены в качестве бонуса. Всего получилось 1 млн 516 тысяч евро.

Ранее «Карабах» уже получил от УЕФА за выступление в нынешнем сезоне еврокубков около 7 млн 400 тысяч евро. Таким образом, призовые чемпиона Азербайджана в нынешнем сезоне приближаются к отметке в 9 млн евро.

Но это, конечно же, не все. Хочется верить, что «Карабах» уже в скором времени значительно пополнит свой бюджет за счет продолжения успешного выступления в еврокубках. Уже 15 февраля команда Гурбана Гурбанова проведет первый матч раунда плей-офф с португальской «Брагой». Игра состоится на выезде. Ответная встреча пройдет в Баку 22 февраля.