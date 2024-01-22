Редакционная 17:50

Для более детальной разметки событий социально-политического транзита в период после распада СССР можно ввести дополнительную шкалу, отмеряющую существование советских республик после обретения ими независимости. Эта шкала не совпадает с датой распада Советского Союза. Но, используя такую оптику, можно по-другому взглянуть на историю развития Азербайджана и других постсоветских государств. Так вот, в рамках подобной новой хронологии ныне действующий президент Ильхам Алиев может по праву считаться первым лидером полноценной, суверенной Азербайджанской Республики.

А советизм-то победили после СССР Смысл нового подхода заключается в том, что в первые полтора-два десятилетия после распада СССР все постсоветские республики СНГ в значительной степени сохраняли прежние, по сути, советские механизмы и модели управления. Речь идет и о кадровых составах "новой постсоветской" власти, и способах принятия и реализации действий исполнительными вертикалями. И так происходило вплоть до рубежа, когда первых постсоветских президентов начали менять их преемники. Понятно, что постепенные кадровые ротации и появление новых политических лиц не могли в одночасье превратить бывшую союзную республику в новое полноценное политическое образование. Но условно момент смены первого лидера на второго можно расценивать как определенную историческую веху. Совершенно очевидно, что и те, кто сменял на посту первых лидеров, тоже были выходцами из советской системы, в условиях которой, в зависимости от возраста, закладывалось их политическое мировоззрение. Ведь, как правило, высшее образование новые лидеры получали еще в советской системе. Тем не менее в период правления вторых президентов поэтапная смена управленческой и политической среды происходила более интенсивно, нежели в период правления отцов-основателей. Даже несмотря на то, что именно они подписывали первые указы и законы нового независимого государства.

Таким образом, следует признать, что, за исключением трех республик Прибалтики, основная группа независимых государств, образовавшихся после распада СССР, в период правлений первых президентов (национальных лидеров) была в значительно большей мере погружена в контексты связей, формы взаимодействия и модели поведения советской республики, нежели это же государство, но уже при втором и последующих лидерах. Естественно, данный рубеж является условным, равно как и происшедшая 25 декабря 1991 года смена знамени СССР над куполом Сенатского дворца на триколор Российской Федерации. И тем не менее! Прорыв Нового Азербайджана Фактически существование Грузинской ССР закончилось не в 1991-м, а в 2003 году, когда единым кандидатом на пост президента Грузии стал Михаил Саакашвили. В том же 2003 году в Азербайджане советский контекст стал растворяться в значительно большей степени при Ильхаме Алиеве, успевшего заложить основы новой республики, прежде всего, в сфере нефтегазовой политики. И уже к 2009 году Азербайджан полностью компенсировал катастрофическое падение 90-х, фактически удвоив ВВП, а позднее повторив это достижение. Армянская ССР исчезла раньше, в 1998 году. Причем тема Карабаха достигла своей максимальной реализации именно в Армянской ССР, которая, аннексировав часть Азербайджанской ССР, пыталась интегрировать эту область. Что подтверждает совместное решение Верховного Совета Армянской ССР и сепаратистского Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Это решение было вписано в Декларацию о независимости Армении, которую, в свою очередь, внесли в качестве одного из основных положений Конституции Армении. И вот теперь, спустя 35 лет, новая Армения в лице премьер-министра Никола Пашиняна пытается избавиться от этой деструктивной вставки, инициировав процесс работы над проектом новой Конституции, уже ничем не связанной с Армянской ССР.

Обратим внимание на то, что Карабахский узел в значительной мере развязывался несоветскими субъектами (государствами) и несоветскими политиками, а современными Азербайджаном и Арменией. Данное суждение в полной мере подтверждается реальной практикой нового Азербайджана, страны, которая набрала максимальные обороты социально-экономического развития, стала ведущим государством Южного Кавказа, по-новому переориентировала влияние России на армяно-азербайджанский конфликт и, наконец, создала множество орбит союзников и партнеров. Новая Армения, которая всего этого не сделала, то ли не сумев, то ли не захотев, в итоге проиграла Азербайджану, обвинив в этом... Российскую Федерацию. Отсюда, кстати, можно вывести цепочку рассуждений о том, как изменилась роль РФ в этом конфликте. Условно до 1998-1999 годов, то есть в годы президентства Бориса Ельцина, Россия как бы доигрывает роль СССР в Закавказье, осуществляя военно-техническую поддержку Армянской ССР, которую считает медиатором своих интересов и местом приложения основных сил на Южном Кавказе. Однако уже после 1999 года более определяющими становятся факторы новой России (торговля, инвестиции, закулисные сделки). Путинский период меняет приоритеты, возникают относительно новые механизмы влияния, соответственно, постепенно баланс сил начинает меняться в пользу Азербайджана, на поддержку которого смещаются российские акценты.

Долгий азиатский транзит С этой точки зрения происходившие в советских республиках революционные процессы 1990-х годов прошлого века выглядят скорее как результат соединения партийных дискуссий 1980-х годов с активностью диссидентов и криминальными деньгами, после чего этот "всплеск" был купирован представителями еще старой власти, что наглядно прослеживается по Южному Кавказу. Для примера обратим внимание на крайне незначительный по времени период властвования Звиада Гамсахурдии – бывший советский диссидент занимал пост президента Грузии меньше года, с апреля 1991-го по новогодние праздники 1992 года... И вот здесь возникает фактор личности. То, что не удалось советскому лидеру Эдуарду Шеварднадзе, не сумевшему превратить полукриминальную советскую Грузию в новое современное государство, сделал новый лидер Михаил Саакашвили. В Азербайджане советский лидер и политик Гейдар Алиев сумел преодолеть инерцию прошлого периода и вывести Азербайджан из накатанного советского тракта на новую стратегическую колею. После чего преемник национального лидера, Ильхам Алиев, повел Азербайджан по "новым водам" и достиг успеха благодаря четкому анализу внутреннего потенциала страны, а также удачно расставленным внешнеполитическим опорам. В Центральной Азии, как известно, время течет иначе, характеризуясь более плотными и неторопливыми изменениями. В этом смысле Казахстан стал рекордсменом по поэтапной трансформации своего политического поля, из которого он постепенно выдавливал советское содержание, заменяя его национальным. В этом плане можно сказать, что Казахская ССР под влиянием Нурсултана Назарбаева на власть и местные элиты просуществовала вплоть до 2020-х годов.

Внедрение и расширение практики перевода документации, образования и СМИ с русского языка на казахский с последующим переходом на латиницу стали в итоге важнейшими индикаторами поэтапного становления нового государства. В случае с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном мы видим, что процесс транзита с советской на новую модель управления был долгим. Таким образом, условные 90-е годы ХХ века, которые часто называют "временем транзита", растянулись в разных странах СНГ вплоть до середины 2000-х. Что вполне объяснимо, поскольку речь идет о таких извечных установках советских традиций и правил ведения межгосударственных переговоров, как "сохранить", "оставить, как есть", "привести в порядок" и "до лучших времен". То есть до смены поколений и политических эпох.