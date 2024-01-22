Оштрафовано должностное лицо компании PASHA Capital

Центральный банк Азербайджана оштрафовал должностное лицо ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital», сообщает Report, ссылаясь на данные ЦБА.

Согласно информации, на основании представления Центробанка Насиминский районный суд Баку оштрафовал должностное лицо инвестиционной компании на 2 тыс. манатов по статье 598.1.2 Кодекса об административных проступках в части нарушения законодательства о легализации имущества, полученного преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма.

Также отмечается, что данное должностное лицо «Инвестиционной компании PASHA Capital» и ранее было оштрафовано.