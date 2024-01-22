Мирзоян: Турция не делает шаг навстречу

Вопрос открытия границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран заметно не продвигается, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что Ереван ждет шагов со стороны Турции.

В начале декабря прошлого года Армения заявила о том, что завершила реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Алиджан» (по армянской версии, «Маргара») на границе с Турцией и надеется на реализацию достигнутого с Анкарой соглашения об открытии границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Напомним, договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов была достигнута в ходе переговоров спецпредставителей Еревана и Анкары, стартовавших в начале 2021 года.