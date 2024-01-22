Основатель российского сервиса такси резко раскритиковал Путина

Владелец российского сервиса такси InDrive Арсен Томский, который в начале декабря прошлого года получил гражданство Казахстана, опубликовал автобиографию, в которой выступил с резкой критикой руководства России из-за войны в Украине.

В книге-автобиографии Томский, называет вторжение в Украину «безумной авантюрой» и ошибкой президента Владимира Путина, который, по мнению предпринимателя, страдает от «территориального империализма».

В России, по словам Томского, построена отсталая, неэффективная и авторитарная система с высоким уровнем коррупции, которая не позволяет экономике развиваться, несмотря на наличие огромных сырьевых доходов. Последний большой успех, пишет Томский, Россия имела в 1961 году, когда Юрий Гагарин совершил полет в космос.

В декабре Томский стал гражданином Казахстана - страны, которая не допускает двойное гражданство. «По приглашению правительства Казахстана я принял гражданство этой страны. InDrive стал глобальной компанией, имеет глобальную миссию и стратегические цели, и ситуация, в которой СЕО, основатель и главный акционер является гражданином нейтральной страны, намного более способствует их реализации», — написал бизнесмен в своих соцсетях в начале декабря.

Он также подчеркнул, что «человека определяет не паспорт, а его дела». Кроме того, он не исключил возможности вернуться в Россию, когда дела в стране пойдут лучше. «Рано или поздно ситуация в России нормализуется, и страна встанет на путь мирного развития — и тогда мы сможем там вести свои проекты развития в полную силу, улучшая жизнь людей», — написал Томский.

Базирующаяся в Калифорнии компания InDrive была основана Томским в 2013 году. В 2021-м сервис стал «единорогом», сумев привлечь $150 млн, напоминает Forbes. Тогда же стоимость компании оценили на рынке в $1,23 млрд. Крупнейшие рынки, на которых работает предприятие, это Казахстан, Мексика, Бразилия, Колумбия и Египет. Долю России в общем объеме поездок InDrive по состоянию на апрель 2022 года достигала 7%. В мае того же года в руководстве InDrive приняли решение релоцировать часть сотрудников из России в Казахстан. Позднее стало известно, что компания передала российский бизнес казахстанской структуре «Индэлс».

После начала полномасштабной войны с Украиной от российского гражданства отказались как минимум шесть миллиардеров. В июне без российского паспорта остался основатель компании «Итера» Игорь Макаров. До него это сделали основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов (также получивший гражданство Казахстана), основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель «Тройка Диалог» Рубен Варданян и основатель «Тинькофф банк» Олег Тиньков.