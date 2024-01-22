Иранские силовики расстреляли молодую девушку

19 января вечером в Боруджерде, в остане Лурестан, сотрудники госбезопасности Ирана, переодетые в гражданское, расстреляли в упор автомобиль Peugeout 206, в котором находилась 20-летняя студентка из города Кухдашт, учившаяся по специальности физкультуры в боруджердском филиале университета Азади. Об этом сообщает иранская (иранские курды) правозащитная организация «Хенгау».

Вместе с девушкой был тяжело ранен и водитель машины - некий М. Джалаифар; тоже студент, житель Боруджерда. Он был отправлен в реанимацию.

По словам информированного источника «Хенгау», переодетые в гражданское сотрудники управления разведки напали на автомобиль пары и потребовали его остановить и выйти из него. Поскольку сотрудники были одеты в гражданское, парень испугался и попытался сбежать, на что в ответ сотрудники разведки открыли огонь и расстреляли двоих молодых людей.

«Хенгау» также сообщает, что родители и друзья двух студентов подвергались давлению, чтобы они не разглашали случившееся. В связи с этим, двое сотрудников больницы также были вызваны в разведуправление города, где подверглись серьезным угрозам.

Разведывательное управление Ирана, давя на родственников и друзей расстрелянной студентки и связывая это убийство с терактами в Кермане 3 января, хочет путем фабрикации сценария превратить преднамеренное убийство в якобы дело государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что 16-летняя иранка Армита Гераванд впала в кому в результате тяжелых травм, полученных после того, как полиция нравов задержала ее на станции метро в Тегеране за несоблюдение исламского дресс-кода. В 2022 году при схожих обстоятельствах погибла 22-летняя Махса Амини. Ее смерть спровоцировала массовые протесты. На улицы не только Тегерана, но и других городов вышли тысячи иранцев.