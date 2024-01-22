И снова Путин, и снова о семейных ценностях

Россия - это «огромная семья, где столетиями в согласии живут люди разных национальностей, а многообразие культур только укрепляет страну». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта в России Года семьи.

«Россия - это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию.

Потому что у нас общие ценности большой дружной семьи. Они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными. Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина. И любых целей можно достичь, когда мы все вместе. Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», - сказал президент.

Путин рассказал, что «семья дает людям понимание многих простых, но важных истин». «Они в советах и напутствиях отца, во всепоглощающей любви матери, в заботе сестер и братьев друг о друге, в тех семейных ценностях, которые можно глубоко осознать, впитать только в семье, и которые потом становятся теми нравственными ориентирами, помогающими разобраться в сложностях жизненного пути».

Он отметил, что «семейные ценности поддерживают человека в жизни, позволяют стать ответственным за себя, за свою семью и за судьбу Отечества». «Семейные ценности воспитываются с детства и не обрываются за порогом родительского дома, воплощаются дальше в делах и поступках, в великой преданности родной стране, в мужестве солдат и офицеров, в наши дни - участников специальной военной операции, в работе ради общего блага: это и бескорыстный труд волонтеров, и идущая от сердца народная поддержка наших героев, наших бойцов на передовой», - перечислил Путин.

Российский президент пообещал, что «Россия будет беречь и передавать будущим поколениям ценности традиций семьи в отличие от того, как поступают в некоторых странах».

«Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности.

А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны.

И мы верим, что традиционные ценности, так же как и стремление народов к подлинной свободе, справедливости, к суверенитету будут служить опорой многополярного мира, его формирование идет, и обороты этого процесса нарастают».