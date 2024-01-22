Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Госдумы от партии КПРФ Михаила Матвеева после его слов о столкновениях православных и мусульман в России после окончания войны в Украине.

«Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также призвал дать оценку заявлениям депутата компетентными органами. Он отметил, что «чеченские военнослужащие наравне с представителями разных конфессий и народностей несут службу в зоне военной операции», а Матвеев рассуждает об их разделении «на немусульман и мусульман» и избавлении от последних «во избежание провокации».

После этого сделал заявление сам Матвеев, пояснив, что сделал это заявление еще в прошлом году и имел в виду не всех мигрантов-мусульман, а радикалов, которые проникают в Россию в их числе: «Я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике и которые там побеждены. И с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции».