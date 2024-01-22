Сколько в Азербайджане обезвредили преступных группировок

В 2023 году в Азербайджане установлено 494 факта незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. Такую информацию озвучили на заседании коллегии МВД.

За эти преступления были арестованы 262 человека. Всего в прошлом году в стране, по данным МВД, было обнаружено 12 648 единиц огнестрельного оружия и около 2,5 миллиона боеприпасов.

Как заявил глава МВД Вилаят Эйвазов, в 2023 году по всем государственным структурам Азербайджана, являющимся субъектом оперативно-розыскной и следственной деятельности, было зарегистрировано 36 811 преступлений, 87,8 процента из которых раскрыты.

Министр отметил, что количество преступлений в Азербайджане в прошлом году составило 360 на 100 тыс. человек.

«Органами внутренних дел и прокуратурой в процессуальном порядке было расследовано 94,5 процента или 34 783 преступления, из которых раскрыто 89,6 процента.

Были арестованы 4 324 человека, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, обезврежены 254 криминальные группировки», - отметил министр.