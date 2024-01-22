В Беларуси задержали жену экс-кандидата в президенты

В Беларуси задержали Марину Адамович, жену экс-кандидата в президенты Николая Статкевича, сообщают СМИ этой страны. С чем связано задержание, на данный момент неизвестно.

За день в республике силовики задержали уже более 60 человек. Некоторые из них – родственники политзаключенных и бывшие политзаключенные.

Также среди задержанных – 76-летний демократический активист из Витебска Борис Хамайда. Летом 2023 года его арестовывали на 15 суток из-за наклейки в паспорте с изображением герба "Погоня".

По информации правозащитников, в постановлениях силовиков фигурируют статьи о "финансировании экстремистской деятельности" и "участии в экстремистских формированиях" (статьи 361-2 и 361-1 УК РБ).