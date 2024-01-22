Бельгия даст Украине российские деньги

Бельгия предоставит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило Belga News Agency со ссылкой на канцелярию главы бельгийского Минобороны Людивин Дедондер.

Согласно сообщению агентства, в канцелярии министра подтвердили, что речь идет о процентах по замороженным в Бельгии российским активам.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с Дедондер заявил о том, что Киев получит в 2024 году от Брюсселя военную помощь на сумму €611 млн.