Новый посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев вручил свои верительные грамоты президенту Молдовы Майе Санду. Об этом Бахшалиев написал на своей странице в социальной сети X.

«Приступая к работе в качестве посла Азербайджана в Молдове, выражаю глубокую благодарность президенту Азербайджана, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что был удостоен этой должности. Я не пожалею усилий, чтобы оправдать это высокое доверие», - отметил он.