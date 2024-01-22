Россия не хочет проявлять инициативу в отношениях

Россия «не портила отношений с США и не будет проявлять инициативу и бежать в Вашингтон, к дядюшке Сэму, просить прощения». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS. Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

На вопрос, как можно улучшить отношения Москвы и Вашингтона, глава дипведомства отметил, что Россия их не портила. «Мы никогда не портили эти отношения. Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать в Вашингтон, к дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что, мол, мы плохо себя вели. Нам не на что жаловаться», - сказал Лавров.

Лавров с 22 по 24 января находится в Нью-Йорке для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что не предполагает возможных контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.