Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Араз-Нахчыван», «Сумгаит» поднялся на 3-е место ВИДЕО
Сегодня двумя матчами завершился 19-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» принимал на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Араз-Нахчыван». «Карабах» победил со счетом 3:1 и еще больше – на 14 очков - оторвался от ближайших преследователей, коими теперь являются «Зиря» и «Сумгаит».
На 6-й минуте боснийский защитник гостей Нуман Курдич отправил мяч в собственные ворота. Два мяча нахчыванцам забил Абделла Зубир, отличившийся на 21-й и 61-й минутах.
Гол престижа в составе «Араз-Нахчывана» провел ганец Мохаммед Кадири, поразивший ворота эффектным ударом на 71-й минуте.
В другом матче дня «Габала» дома проиграла «Сумгаиту» - 0:1. Форвард из Чада Касимир Нинга на 74-й минуте реализовал пенальти. Сумгаитцы благодаря этой победе поднялись на 3-е место.
Результаты предыдущих игр 19-го тура: «Сабах» - «Нефтчи» - 0:0, «Сабаил» - «Зиря» - 0:0, «Кяпяз» - «Туран-Товуз» - 2:1.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 44 очка (19 матчей)
2. «Зиря» - 30 (19)
3. «Сумгаит» - 30 (19)
4. «Нефтчи» - 29 (19)
5. «Сабаил» - 27 (19)
6. «Араз-Нахчыван» - 26 (19)
7. «Сабах» - 23 (19)
8. «Туран-Товуз» - 22 (19)
9. «Кяпяз» - 17 (19)
10. «Габала» - 14 (19).