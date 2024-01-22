Чемпион страны «Карабах» принимал на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Араз-Нахчыван». «Карабах» победил со счетом 3:1 и еще больше – на 14 очков - оторвался от ближайших преследователей, коими теперь являются «Зиря» и «Сумгаит».

На 6-й минуте боснийский защитник гостей Нуман Курдич отправил мяч в собственные ворота. Два мяча нахчыванцам забил Абделла Зубир, отличившийся на 21-й и 61-й минутах.

Гол престижа в составе «Араз-Нахчывана» провел ганец Мохаммед Кадири, поразивший ворота эффектным ударом на 71-й минуте.