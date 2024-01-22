ВОЗ призывает срочно вакцинироваться

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало страны Европы провести срочные кампании по иммунизации, поскольку за первые 10 месяцев 2023 года на континенте зафиксировали в 30 раз больше случаев кори, чем годом ранее, пишет издание Politico.

Организация заявила, что снижение уровня вакцинации является причиной возрождения вируса, который вызывает лихорадку, кашель, а в редких случаях - пневмонию, воспаление мозга и смерть.

Европейский регион ВОЗ зарегистрировал более 30 тысяч случаев кори в период с января по октябрь 2023 года, тогда как в 2022 году - всего 941.

По данным ВОЗ, случаи кори участились в последние месяцы, и ожидается, что эта тенденция сохранится, если не принять немедленных мер. Пандемия коронавируса помешала проведению плановой иммунизации детей в 2020-2022 годах. По оценкам, более 1,8 миллиона младенцев не были привиты от кори в этот период.

В ВОЗ заявили, что случаи заболевания регистрируют в странах, где корь была официально объявлена эндемическим заболеванием.