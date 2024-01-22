Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:26

После того, как Никол Пашинян заявил на прошлой неделе, что Армении нужна новая Конституция, в стране начались бурные дискуссии. В оппозиционных кругах полагают, что премьер решился на этот шаг по требованию президента Ильхама Алиева. Дело в том, что в преамбуле действующей Конституции Армении есть отсылка к принятому в 1991 году совместно с сепаратистами решению об «объединении» бывшего Нагорно-Карабахского региона Азербайджана с Арменией. В Баку в этой связи неоднократно заявляли: если Ереван действительно хочет мира, то ему следует изменить свою Конституцию, включающую пункты с территориальными претензиями к Азербайджану.

Правда, в новом проекте Конституции, представленном правительству Министерством юстиции Армении, об удалении пункта, касающегося Карабаха, речь не идет. Тем не менее, Даниэль Иоаннисян, член Совета конституционной реформы, заявил, что, учитывая недавние заявления Пашиняна, подобное может произойти в будущем. Новый проект должен основываться на концепции, представленной Министерством юстиции. Этот объемистый 80-страничный документ свидетельствует о снижении доверия армянского общества к своей Конституции, поправки в которую вносились в последний раз в 2015 году. Но, как известно, за истекшие восемь с половиной лет в стране произошла «бархатная революция», имели место попытки государственного переворота, происходили пограничные столкновения, ну и, наконец, Армения проиграла 44-дневную войну в Карабахе. Именно поэтому конституционные реформы, по мнению специалистов армянского Минюста, преследуют следующие ключевые цели: - преодолеть недоверие общества к действующей Конституции, - пересмотреть правила политической игры, вызванные воспроизводством власти и стремлением к политической монополии, - обеспечить более высокую планку защиты прав человека, - способствовать укоренению конституционных ценностей. В проекте предлагают отказ от принципа стабильного парламентского большинства, установленного действующей Конституцией, аргументируя это тем, что «стабильность может вызвать политическую и экономическую стагнацию». Соответственно, предлагается создать в Конституции возможность формирования «правительства меньшинства» - практика, которая раньше в Армении не использовалась.

Проект также рассматривает вариант, исключающий возможность формирования правительства меньшинства. В этом случае, парламент Армении должен быть распущен до тех пор, пока кто-то не получит большинства или не будет сформирована коалиция. Вместе с конституционными реформами предлагается также продлить срок проведения внеочередных выборов. Согласно этому предложению, если сегодня действующий закон требует организовать внеочередное голосование в течение 30-45 дней после роспуска парламента, то теперь этот срок предлагается довести до 50-60 дней. Совет по конституционной реформе фактически был создан два года назад, ему также было поручено проработать изменения в действующей Конституции. Теперь же Совет должен разработать новую Конституцию. Даниэль Иоаннисян подтверждает, что вопрос об изменении или удалении преамбулы Конституции на заседаниях совета не поднимался в течение последних двух лет. Иными словами, власти Армении не подтвердили, что хотят официально отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Иоаннисян же полагает, что, возможно, представители власти предложат убрать из Конституции пункт декларации независимости Карабаха, когда будет готов новый проект. «Я не исключаю, что мотивация Пашиняна состоит в его намерении показать миру, что у Армении нет реваншистских намерений. Потому, что дипломатия Баку активно пытается занять эту линию, представляя Армению как государство с реваншистскими намерениями», - подчеркнул он.

Кристина Варданян, депутат от оппозиционной фракции «Армения», заявила, что Пашинян готовится принять новую Конституцию по требованию президента Азербайджана. Варданян является одним из четырех депутатов парламента, имевших возможность ознакомиться в Министерстве иностранных дел с обсуждаемым сейчас проектом мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По ее словам, проект и предложения, представленные азербайджанской стороной, совпадают с тем, что говорит Пашинян о новой Конституции. «Пашинян, говоря о процессе переговоров с Азербайджаном, утверждает, что в регионе произошли изменения, и это должно быть отражено на правовых основаниях, - сказала Варданян. - То есть, он говорит это в контексте переговоров. Если бы мы даже не были знакомы с проектом мирного соглашения, мы бы сразу поняли, что имел в виду Пашинян». Варданян прямо напомнила, что в Декларации независимости Армении черным по белому указано: в её основе лежит «решение об объединении народов Нагорного Карабаха и Армении». И процитировала 11-й пункт действующей Конституции, гласящий, что Республика Армения будет заниматься проблемой «геноцида армян», произошедшего в Османской империи.