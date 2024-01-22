Суд в Самаре продлил арест певца и блогера Эдуарда Шарлота до 24 марта 2024 года. Об этом нам сообщил адвокат Алексей Лапузин.

Певцу вменяют ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Обвиняемому проведут судебно-психологическую экспертизу. Если диагноз подтвердится, то Шарлота определят на принудительное лечение.

Сегодня суд постановил оставить певца в СИЗО до 24 марта.

Отец обвиняемого просил выпустить Шарлота под залог, который он готов взять в кредит.

До ноября 2023 года Шарлот находился в Армении. Там он снял несколько видео, на одном из которых демонстративно сжёг российский паспорт, а на другом – порвал портрет президента РФ.