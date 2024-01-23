Россия выходит на тропу войны с Антихристом

России нужно быть готовой к тому, чтобы «возглавить войну с Антихристом», заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления в Совете Федерации.

«Война еще не проиграна, — сказал Кирилл, обращаясь к сенаторам. — И очень важно, чтобы наша страна, опирающаяся на многовековую культурную духовную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способна в том числе и возглавить это сопротивление — невероятное слово сейчас скажу: Антихристу. Сопротивление пришествию в мир глобального зла» (видеозапись опубликовали «Ведомости»).

После заявления об Антихристе сенаторы Совфеда начали аплодировать, а Кирилл продолжил выступление рассказом о том, что представляет из себя богоборец из Священных Писаний. «Мы, конечно, персонифицируем и говорим, что это личность. Да, это личность. Но личность же не может сама по себе возникнуть! Речь идет о победе зла, о смешении ценностей. Когда у людей не будет способности различать добро и зло, вот тогда и придет Антихрист, которому поверят», — резюмирует патриарх.

В качестве примеров «смешения добра и зла» Кирилл в своей речи упомянул ЛГБТ и либеральные ценности, а также избегание европейцами упоминаний о Христе в названиях праздников. «Что такое X-mas, не знаю. То есть само слово Христос уже нельзя в публичном пространстве произносить», — возмутился предстоятель РПЦ.

Это не первое заявление о борьбе России с Антихристом, сделанное ее официальными лицами, пропагандистами и православными архиереями. Сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев написал в своих соцсетях, что «священная цель» России в войне против Украины — «остановить верховного властелина ада». Накануне Пасхи 2022 года телеведущий протоиерей Андрей Ткачев заявил, что «русский мир противостоит экзистенциальному злу и антихристианской цивилизации Запада». О «десатанизации» и «дешайтанизации» Украины высказывался и глава Чечни Рамзан Кадыров.