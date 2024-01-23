Не забудем, не простим

«Это - откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов отношение к людям. Всем нашим согражданам, которые станут жертвами таких издевательств со стороны Латвии, будет оказана необходимая помощь, созданы условия для нормальной жизни в России. На произвол судьбы никого не бросим», - сказала Захарова.

По ее словам, «многие из тех, кому не продлили вид на жительство в Латвии и кого ждет выдворение на историческую родину, это пожилые люди, многим из которых более 60 лет и у кого в России нет ни родственников, ни недвижимости, ни другого имущества». Она добавила, что «Россия этого не простит и не забудет», о чем «должен помнить каждый в латвийской правящей верхушке».

В декабре 2023 года глава латвийского управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила о том, что Латвия принудительно выдворит из страны более тысячи граждан России, проживающих на территории республики. Ранее Розе признавала, что процесс выдворения будет «очень сложным и обременительным», поскольку эти люди проживают в стране «очень долгое время» и их высылка потребует от властей «довольно большой и кропотливой работы».