Азербайджанцы в числе лидеров по убийствам в России

Среди иностранцев в России чаще всего к уголовной ответственности привлекаются граждане Узбекистана, говорится в сводке МВД России.

В 2022 году на их долю пришлось примерно 40% преступлений, совершенных в России иностранцами. На втором месте оказались граждане Таджикистана (~25%), на третьем - Киргизии (~13%), следует из отчета МВД РФ.

Число преступлений, совершенных иностранцами из ближнего зарубежья, выросло на треть с 2020 по 2022 годы, следует из отчета. При этом в 2022 году они совершили 11664 тяжких и особо тяжких преступления, что стало максимумом с 2013 года.

Чаще всего иностранцам вменяли незаконный оборот наркотиков. Число таких дел выросло с 2021 по 2022 годы почти в два раза — с 3342 до 6447. За первые пять месяцев 2023 года уголовные дела за наркоторговлю заведены на 4385 иностранцев. Большинство обвиняемых в этом преступлении были гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Также с 2021 по 2022 годы на 52% выросло число убийств, в которых обвиняются иностранцы (с 161 в 2021 до 246 в 2022). Среди фигурантов таких дел чаще всего встречаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, следует из данных.