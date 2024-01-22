400 душ за квадратный километр

В течение почти двух месяцев российские войска в попытках продвинуться в Украине понесли огромные потери, рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров на 18-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в онлайн-формате.

«Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс», – заявил Умеров.

Он также прокомментировал стратегические результаты враждебных наступлений, рассказав, в частности, о ситуации в Бахмуте и Марьинке.

«Вряд ли можно считать достижением то, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора круглогодично захватывала руины двух городов – Бахмута и Марьинки», - подчеркнул украинский министр.

Умеров отметил, что противник не прекращает наступательные действия по всей линии фронта и по всей Украине. По его словам, противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы.

«Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает вовсю, чтобы атаковать маленькие украинские села», - подчеркнул он.

Глава украинского Минобороны добавил, что при этом даже при шестикратном артиллерийском преимуществе россияне не смогли достичь хоть какого-то существенного результата. Он отметил, что ситуация на поле боя могла бы быть совсем другой, если бы пропорции были одинаковыми.

Поэтому, как отметил Умеров, Украине крайне важна постоянная поддержка партнеров и увеличение пакетов военной помощи.