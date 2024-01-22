Израиль: Иранские дроны убивают мирных украинцев ВИДЕО
Всем известно, что иранские беспилотники применяются Россией, чтобы убивать гражданское население в Украине, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
«Албания пострадала от иранской кибератаки, и, как мы все знаем, Россия использует иранские дроны для убийства мирных жителей Украины. Терроризм Ирана достигнет всех вас! Мы все это знаем - даже Россию, которая сотрудничает с Ираном», - заявил Эрдан, выступая на заседании Совбеза ООН.
January 23, 2024
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