Нидерландцы поставляли военные товары России

В Нидерландах в результате спецоперации с участием правоохранительных органов из Германии, Канады, Литвы и Латвии задержали трех голландцев, подозреваемых в поставках в Россию товаров военного назначения в обход санкций. Об этом сообщили Нидерландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) и Евроюст.

Среди задержанных – двое мужчин в возрасте 56 и 57 лет, а также 54-летняя женщина.

"Арестованных подозревают в причастности к международной контрабандной сети. Наложен арест на физическую и цифровую управленческую структуру предприятия, зарегистрированного в Нидерландах, а также на его банковский счет и средства связи", – уточнили в Евроюсте.

По данным следствия, арестованные мужчины создали в 2017 году компанию, которая занималась, в том числе, экспортом товаров военного назначения в Россию через страны Восточной Европы.

Оба подозреваемых занимали руководящие должности в этой компании вплоть до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время, как отметили в FIOD, директором и единственным акционером этой компании является российский гражданин.

Арестованная женщина, как утверждают следователи, также причастна к деятельности компании по обходу санкций ЕС.

По информации нидерландского издания NOS, речь идет о компании ETW-Tekhnologiya B.V. из Ворсхотена, которая поставила в Россию технологии и лабораторные товары на сотни тысяч евро.

Сама компания и ее российский владелец Михаил В., как следует из расследования NOS, может быть связана с российской разведкой. Получателями ее продукции были несколько компаний и научно-исследовательских институтов, которые находятся в санкционных списках Евросоюза. В их числе дочерние компании "Ростеха" и "Роснефти", утверждают расследователи.