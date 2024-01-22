Россия опять бьет по «военным целям» в Харькове
В Харькове второй раз за сутки прозвучали взрывы, повреждена жилая застройка.
«Оккупанты третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно три попадания. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры», - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным мэра города Игоря Терехова, предварительно пострадали 7 человек.
«И снова удар по жилой застройке. Никакого военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и т.д.», - заявил Терехов.